Болельщики набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии

Болельщики набросились на нападающего сборной Бразилии Неймара возле отеля в Порту-Алегри, где базируется национальная команда.

Как сообщает «Чемпионат», болельщики прорвались через охрану и бросились обниматься с нападающим. Оттянуть их от Неймара помогла служба безопасности.

5 июня сборная Бразилии проведёт матч с национальной командой Эквадора в рамках седьмого тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года. Встреча состоится в Порту-Алегри на стадионе «Бейра-Рио — Жозе Пинейро Борда».

После шести туров Бразилия лидирует в группе с 12 очками.

Напомним, что напрямую на чемпионат мира из Южной Америки попадают сборные, занявшие первые четыре места в турнирной таблице, а пятая команда — через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года.