Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф НБА
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 113:100.
В составе «Финикса» лучшую результативность показал Девин Букер, набрав 47 очков. В составе «Лос-Анджелеса» — Леброн Джеймс (29).
Таким образом, «Санз» победил в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф, а «Лейкерс» завершил участие в турнире, сложив в себя полномочия чемпиона НБА.
Отметим, что Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф НБА.
Ранее сообщалось, что определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.