Определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА

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«Атланта Хоукс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), таким образом, клуб победил в серии со счётом 4:1 и вышел во второй раунд.
Определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА
  • Reuters
  • © Wendell Cruz-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 105:100.

В составе «Далласа» лучшую результативность показал Лука Дончич, набрав 42 очка, в составе «Клипперс» — Пол Джордж (23).

Во втором раунде «Хоукс» встретится с «Филадельфия Сиксерс», который победил в серии «Вашингтон Уизардс» со счётом 4:1.

Вторую пару второго раунда плей-офф Восточной конференции составят «Бруклин Нетс», победивший «Бостон Селтикс» в серии со счётом 4:1, а также «Милуоки Бакс», переигравший «Майами Хит» — 3:0.

Ранее сообщалось, что «Денвер» победил «Портленд» и повёл в серии плей-офф НБА.

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