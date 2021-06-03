Определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА

«Атланта Хоукс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), таким образом, клуб победил в серии со счётом 4:1 и вышел во второй раунд.

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 105:100.

В составе «Далласа» лучшую результативность показал Лука Дончич, набрав 42 очка, в составе «Клипперс» — Пол Джордж (23).

Во втором раунде «Хоукс» встретится с «Филадельфия Сиксерс», который победил в серии «Вашингтон Уизардс» со счётом 4:1.

Вторую пару второго раунда плей-офф Восточной конференции составят «Бруклин Нетс», победивший «Бостон Селтикс» в серии со счётом 4:1, а также «Милуоки Бакс», переигравший «Майами Хит» — 3:0.

Ранее сообщалось, что «Денвер» победил «Портленд» и повёл в серии плей-офф НБА.