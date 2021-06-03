Определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА
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Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 105:100.
В составе «Далласа» лучшую результативность показал Лука Дончич, набрав 42 очка, в составе «Клипперс» — Пол Джордж (23).
Во втором раунде «Хоукс» встретится с «Филадельфия Сиксерс», который победил в серии «Вашингтон Уизардс» со счётом 4:1.
Вторую пару второго раунда плей-офф Восточной конференции составят «Бруклин Нетс», победивший «Бостон Селтикс» в серии со счётом 4:1, а также «Милуоки Бакс», переигравший «Майами Хит» — 3:0.
Ранее сообщалось, что «Денвер» победил «Портленд» и повёл в серии плей-офф НБА.