«Денвер» победил «Портленд» во втором овертайме и повёл в серии плей-офф НБА
- Reuters
- © Ron Chenoy-USA TODAY Sports
Встреча, прошедшая в Денвере, исход которой решился во втором овертайме, завершилась со счётом 147:140 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Наггетс» стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Ещё 28 очков команде принёс Монте Моррис. Дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов в активе Майкла Портера.
В составе «Портленда» дабл-дабл из 55 очков и 10 ассистов оформил Дэмьен Лиллард.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Денвера». Шестой матч пройдёт в Портленде 4 июля.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» без Дэвиса проиграли «Финиксу» в матче плей-офф НБА.