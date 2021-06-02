«Денвер» победил «Портленд» во втором овертайме и повёл в серии плей-офф НБА

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«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА),
«Денвер» победил «Портленд» во втором овертайме и повёл в серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Денвере, исход которой решился во втором овертайме, завершилась со счётом 147:140 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Наггетс» стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Ещё 28 очков команде принёс Монте Моррис. Дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов в активе Майкла Портера.

В составе «Портленда» дабл-дабл из 55 очков и 10 ассистов оформил Дэмьен Лиллард.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Денвера». Шестой матч пройдёт в Портленде 4 июля.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» без Дэвиса проиграли «Финиксу» в матче плей-офф НБА.

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