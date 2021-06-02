«Лейкерс» без Дэвиса проиграли «Финиксу» в матче плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Финикс Санз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счётом 115:85 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Санз» стал Девин Букер, набравший 30 очков.

В составе «Лейкерс» 24 очка в активе Леброна Джеймса. Энтони Девис пропустил матч из-за травмы паха, полученной в предыдущей встрече.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Финикса». Шестой матч пройдёт в Лос-Анджелесе 4 июля.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Бостон» и выйти во второй раунд плей-офф НБА.