«Лейкерс» без Дэвиса проиграли «Финиксу» в матче плей-офф НБА
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Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счётом 115:85 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Санз» стал Девин Букер, набравший 30 очков.
В составе «Лейкерс» 24 очка в активе Леброна Джеймса. Энтони Девис пропустил матч из-за травмы паха, полученной в предыдущей встрече.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Финикса». Шестой матч пройдёт в Лос-Анджелесе 4 июля.
Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Бостон» и выйти во второй раунд плей-офф НБА.