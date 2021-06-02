Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Бостон» и выйти во второй раунд плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Бруклин Нетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Бостон» и выйти во второй раунд плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Brad Penner-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 123:109 в пользу хозяев площадки.

Самым результативными игроком «Бруклина» стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 34 очков, десяти подборов и десяти ассистов. Ещё 25 очков набрал Кайри Ирвинг.

В составе «Бостона» 32 очка в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Бруклина», который вышел во второй раунд плей-офф НБА, где сыграет с «Милуоки Бакс».

Ранее сообщалось, что «Юта» победила «Мемфис» и увеличила преимущество в серии плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить