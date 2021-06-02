Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Бостон» и выйти во второй раунд плей-офф НБА

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 123:109 в пользу хозяев площадки.

Самым результативными игроком «Бруклина» стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 34 очков, десяти подборов и десяти ассистов. Ещё 25 очков набрал Кайри Ирвинг.

В составе «Бостона» 32 очка в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Бруклина», который вышел во второй раунд плей-офф НБА, где сыграет с «Милуоки Бакс».

Ранее сообщалось, что «Юта» победила «Мемфис» и увеличила преимущество в серии плей-офф НБА.