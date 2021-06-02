Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Бостон» и выйти во второй раунд плей-офф НБА
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Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 123:109 в пользу хозяев площадки.
Самым результативными игроком «Бруклина» стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 34 очков, десяти подборов и десяти ассистов. Ещё 25 очков набрал Кайри Ирвинг.
В составе «Бостона» 32 очка в свой актив записал Джейсон Тейтум.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Бруклина», который вышел во второй раунд плей-офф НБА, где сыграет с «Милуоки Бакс».
Ранее сообщалось, что «Юта» победила «Мемфис» и увеличила преимущество в серии плей-офф НБА.