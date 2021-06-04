Каменев — о поражении России от Канады на ЧМ: не верится, что так всё получилось, мы все сюда ехали только за золотом

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Нападающий сборной России Владислав Каменев поделился мнением о поражении от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Каменев — о поражении России от Канады на ЧМ: не верится, что так всё получилось, мы все сюда ехали только за золотом
  • Reuters

«Очень обидное поражение — весь матч было ощущение, что гол рядом, но дотянули до овертайма, а там решает один бросок. В команде были одной семьёй, все были друг за друга — по-другому в сборной России и не бывает. Не верится, что так всё получилось, мы все сюда ехали только за золотом», — цитирует Каменева «Чемпионат».

Также нападающий высказался об уровне игры национальной команды.

«Нет вопросов ни по уровню, ни по работе тренеров. Понятно, что сейчас звучит как оправдание, но случается, что шайба просто не идёт в ворота. К сожалению, это случилось в одном из важнейших матчей сезона», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.

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