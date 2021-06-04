Колумбия разгромила Перу в матче отбора к ЧМ-2022

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Сборная Колумбии одержала победу над национальной командой Перу в матче седьмого тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года.
Колумбия разгромила Перу в матче отбора к ЧМ-2022
  • © peru.as.com

Встреча проходила на стадионе «Насьональ» в Лиме и завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной Колумбии забитыми мячами отметились Йерри Мина, Андрес Урибе и Луис Диас.

Таким образом, Колумбия набрала семь очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. Перу с одним очком идёт на десятой позиции. Лидирует в группе Бразилия, набравшая 12 очков.

Напомним, напрямую на чемпионат мира из Южной Америки попадают сборные, занявшие первые четыре места в турнирной таблице, а пятая команда — через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года.

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