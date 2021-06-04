Колумбия разгромила Перу в матче отбора к ЧМ-2022
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Встреча проходила на стадионе «Насьональ» в Лиме и завершилась со счётом 3:0.
В составе сборной Колумбии забитыми мячами отметились Йерри Мина, Андрес Урибе и Луис Диас.
Таким образом, Колумбия набрала семь очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. Перу с одним очком идёт на десятой позиции. Лидирует в группе Бразилия, набравшая 12 очков.
Напомним, напрямую на чемпионат мира из Южной Америки попадают сборные, занявшие первые четыре места в турнирной таблице, а пятая команда — через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.
ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
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