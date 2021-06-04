Аргентина сыграла вничью с Чили в матче отбора к ЧМ-2022

Сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Чили в матче седьмого тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес» в Сантьяго-дель-Эстеро и завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Аргентины единственный мяч с пенальти забил Лионель Месси. В составе команды Чили — Алексис Санчес.

Таким образом, Аргентина набрала 11 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице. Чили с пятью очками идёт на седьмой позиции. Лидирует в группе Бразилия, набравшая 12 очков.

Напомним, напрямую на чемпионат мира из Южной Америки попадают сборные, занявшие первые четыре места в турнирной таблице, а пятая команда — через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года.