Уругвай сыграл вничью с Парагваем в матче отбора к ЧМ-2022
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Встреча проходила на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, Уругвай набрал семь очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Парагвай с семью очками идёт на четвёртой позиции. Лидирует в группе Бразилия, набравшая 12 очков. На второй строчке Аргентина (10), на третьей — Эквадор (9).
Напомним, напрямую на чемпионат мира из Южной Америки попадают сборные, занявшие первые четыре места в турнирной таблице, а пятая команда — через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.
ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Ранее президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года.