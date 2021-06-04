Уругвай сыграл вничью с Парагваем в матче отбора к ЧМ-2022

Сборная Уругвая сыграла вничью с национальной командой Парагвая в матче седьмого тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, Уругвай набрал семь очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Парагвай с семью очками идёт на четвёртой позиции. Лидирует в группе Бразилия, набравшая 12 очков. На второй строчке Аргентина (10), на третьей — Эквадор (9).

Напомним, напрямую на чемпионат мира из Южной Америки попадают сборные, занявшие первые четыре места в турнирной таблице, а пятая команда — через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года.