«Лейкерс» уступил «Финиксу» и сложил с себя полномочия чемпиона НБА
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 113:100.
В составе «Финикса» лучшую результативность показал Девин Букер, набрав 47 очков. В составе «Лос-Анджелеса» — Леброн Джеймс (29).
Таким образом, «Санз» победил в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф, а «Лейкерс» завершил участие в турнире, сложив в себя полномочия чемпиона НБА.
Ранее сообщалось, что определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.