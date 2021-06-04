«Лейкерс» уступил «Финиксу» и сложил с себя полномочия чемпиона НБА

«Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 113:100.

В составе «Финикса» лучшую результативность показал Девин Букер, набрав 47 очков. В составе «Лос-Анджелеса» — Леброн Джеймс (29).

Таким образом, «Санз» победил в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф, а «Лейкерс» завершил участие в турнире, сложив в себя полномочия чемпиона НБА.

Ранее сообщалось, что определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.