Бельгия не сумела обыграть Грецию в контрольном матче перед Евро-2020

Сборные Бельгии и Греции по футболу сыграли вничью в контрольном матче в рамках подготовки в чемпионату Европы — 2020.

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счётом 1:1.

За сборную Бельгии на 20-й минуте с передачи Янника-Феррейры Карраско забил Торган Азар.

Команда Греции ответила голом Георгиоса Цавелласа на 66-й минуте.

В рамках подготовки к Евро-2020 бельгийская команда проведёт ещё один матч — 6 июня на своём поле сыграет с Хорватией.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Бельгии проведёт 12 июня с национальной командой России.

Ранее Роберто Мартинес высказался о возможном участии Кевина де Брёйне в матче с Россией на Евро-2020.