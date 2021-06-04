Бельгия не сумела обыграть Грецию в контрольном матче перед Евро-2020
- Reuters
Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счётом 1:1.
За сборную Бельгии на 20-й минуте с передачи Янника-Феррейры Карраско забил Торган Азар.
Команда Греции ответила голом Георгиоса Цавелласа на 66-й минуте.
В рамках подготовки к Евро-2020 бельгийская команда проведёт ещё один матч — 6 июня на своём поле сыграет с Хорватией.
Первый матч на чемпионате Европы сборная Бельгии проведёт 12 июня с национальной командой России.
Ранее Роберто Мартинес высказался о возможном участии Кевина де Брёйне в матче с Россией на Евро-2020.