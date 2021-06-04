Брызгалов: раз Россия 10 лет не можем обыграть Канаду на ЧМ, то они сильнее

Бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов прокомментировал поражение команды от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в латвийской Риге.

«Не следил за турниром, но раз мы десять лет не можем обыграть Канаду на чемпионатах мира, то они нас сильнее. Сейчас в хоккейных кругах я не вращаюсь. Но если в ФХР нужна моя консультация, то я готов. Мы рассмотрим это предложение. А вообще, попроще надо ко всему относиться. Это же игра», — приводит слова Брызгалова «Спорт-Экспресс».

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступления на чемпионате мира в Риге.

Ранее сообщалось, что Россия продлила длящуюся десять лет безвыигрышную серию в матчах с Канадой на ЧМ.