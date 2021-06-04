Брызгалов: раз Россия 10 лет не можем обыграть Канаду на ЧМ, то они сильнее
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«Не следил за турниром, но раз мы десять лет не можем обыграть Канаду на чемпионатах мира, то они нас сильнее. Сейчас в хоккейных кругах я не вращаюсь. Но если в ФХР нужна моя консультация, то я готов. Мы рассмотрим это предложение. А вообще, попроще надо ко всему относиться. Это же игра», — приводит слова Брызгалова «Спорт-Экспресс».
Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступления на чемпионате мира в Риге.
Ранее сообщалось, что Россия продлила длящуюся десять лет безвыигрышную серию в матчах с Канадой на ЧМ.