Брагин считает, что в сборной России на ЧМ-2021 были собраны лучшие хоккеисты
- globallookpress.com
По его мнению, в минувшей игре национальной команде стоило более остро и агрессивнее сыграть в атаки и чаще бороться за отскоки.
«Сейчас неприятное состояние. Были шансы, хорошие шансы. В таких матчах важно забивать. У нас были собраны лучшие игроки. Кто-то был не в лучшем состоянии, кто-то травмирован, как Григоренко, игравший с травмой. Толчинский не в лучшем состоянии, хотя отдельные игры были неплохие», — цитирует Брагина «Чемпионат».
Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.
Ранее Антон Слепышев заявил, что ему не стыдно за сборную России по хоккею.