Брагин считает, что в сборной России на ЧМ-2021 были собраны лучшие хоккеисты

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о состоянии игроков национальной команды после поражения от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года.

По его мнению, в минувшей игре национальной команде стоило более остро и агрессивнее сыграть в атаки и чаще бороться за отскоки.

«Сейчас неприятное состояние. Были шансы, хорошие шансы. В таких матчах важно забивать. У нас были собраны лучшие игроки. Кто-то был не в лучшем состоянии, кто-то травмирован, как Григоренко, игравший с травмой. Толчинский не в лучшем состоянии, хотя отдельные игры были неплохие», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Победную шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Ранее Антон Слепышев заявил, что ему не стыдно за сборную России по хоккею.