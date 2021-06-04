Слепышев заявил, что ему не стыдно за сборную России по хоккею

Нападающий и капитан сборной России Антон Слепышев прокомментировал поражение от национальной команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в латвийской Риге.

«Понятно, что это первый чемпионат мира для многих игроков, и для меня в том числе. Я бы не сказал, что мы сегодня играли как-то зажато. Парни молодцы, особенно те, кто играл в первый раз на чемпионате мира, они проявили себя достойно. Да, это не тот результат, который мы хотели бы видеть и по игре, и на турнире, но за этих ребят не стыдно», — приводит слова Слепышева ТАСС.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге.

Ранее сообщалось, что Орлов назвал провалом поражение от Канады в четвертьфинале ЧМ по хоккею.