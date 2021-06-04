Орлов назвал провалом поражение от Канады в четвертфинале ЧМ по хоккею

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Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал поражение от национальной команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в латвийской Риге.
Орлов назвал провалом поражение от Канады в четвертфинале ЧМ по хоккею
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«Чемпионат мира для нас закончен. Я считаю это провалом. Была равная игра, но мы могли лучше играть. В зоне атаки мы могли больше создавать, лезть на ворота. Конечно, всегда обидно проигрывать, когда был достаточно неплохой чемпионат мира для нашей команды. Тяжело подобрать какие-то громкие слова. Обидно, что так случилось, и мы закончили чемпионат», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Он отметил, что в игре сборной России были провалы, которых нельзя было допускать.

«И когда мы получили удаление, они заработали гол — такого не должно быть. Они забили на гол больше, чем мы, вот и всё. Бывают горькие поражения, их надо забывать, — добавил Орлов.

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. 

Ранее Бобровский поделился эмоциями после поражения от Канады на ЧМ по хоккею.

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