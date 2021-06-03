Сборные России и Канады не выявили победителя после трёх периодов матча 1/4 финала ЧМ по хоккею
- globallookpress.com
По итогам 60 минут основного времени встречи счёт 1:1.
В третьем периоде за сборную Канады, игравшую в большинстве после удаления Владимира Тарасенко, с передач Коннора Брауна и Макса Комтуа на 46-й минуте отличился Адам Хенрик.
В составе сборной России двухминутные штрафы отбыли Владимир Тарасенко и Никита Нестеров. Канадцы провели третий период без удалений.
Таким образом, команды продолжат встречу в овертайме.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.