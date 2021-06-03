Сборные России и Канады не выявили победителя после трёх периодов матча 1/4 финала ЧМ по хоккею

Сборные России и Канады завершили вничью третий период матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

По итогам 60 минут основного времени встречи счёт 1:1.

В третьем периоде за сборную Канады, игравшую в большинстве после удаления Владимира Тарасенко, с передач Коннора Брауна и Макса Комтуа на 46-й минуте отличился Адам Хенрик.

В составе сборной России двухминутные штрафы отбыли Владимир Тарасенко и Никита Нестеров. Канадцы провели третий период без удалений.

Таким образом, команды продолжат встречу в овертайме.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.