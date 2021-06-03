Сборная России открыла счёт в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой

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Сборная России открыла счёт в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге с национальной командой Канады.
Сборная России открыла счёт в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой
  • Reuters

На 35-й минуте с передач Дмитрия Орлова и Владислава Каменева отличился Евгений Тимкин.

Счёт стал 1:0 в пользу сборной России.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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