Сборная России открыла счёт в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой
Сборная России открыла счёт в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге с национальной командой Канады.
- Reuters
На 35-й минуте с передач Дмитрия Орлова и Владислава Каменева отличился Евгений Тимкин.
Счёт стал 1:0 в пользу сборной России.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1:0! Тимкин! #RUSCAN#IIHFWorlds#снамироссияpic.twitter.com/mL3HtnTBH0— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
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