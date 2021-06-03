Сборная России открыла счёт в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой

Сборная России открыла счёт в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге с национальной командой Канады.

Reuters

На 35-й минуте с передач Дмитрия Орлова и Владислава Каменева отличился Евгений Тимкин. Счёт стал 1:0 в пользу сборной России. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. 1:0! Тимкин! #RUSCAN#IIHFWorlds#снамироссияpic.twitter.com/mL3HtnTBH0 — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021