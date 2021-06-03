Португалия обыграла Испанию и вышла в финал молодёжного Евро-2021

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу португальцев.

Победу сборной Португалии принёс автогол испанского защитника Хорхе Куэнки, срезавшего мяч в свои ворота на 80-й минуте.

Таким образом, Португалия вышла в финал молодёжного Евро, где сыграет с победителем противостояния Нидерланды — Германия.

Сборная России, также принимавшая участие в турнире, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российские футболисты победили команду Болгарии в контрольном матче молодёжных сборных.