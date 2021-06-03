Российские футболисты победили команду Болгарии в контрольном матче молодёжных сборных

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Молодёжная сборная России по футболу (U-21) одержала победу над национальной командой Болгарии в контрольном матче.
Российские футболисты победили команду Болгарии в контрольном матче молодёжных сборных
  • © РИА Новости

Встреча, прошедшая в Софии, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу сборной России принёс гол Михаила Игнатова, забившего на 13-й минуте с передачи Константина Тюкавина.

На 6 июня у молодёжной российской команды запланирована ещё одна контрольная игра — со сборной Сербии, которая состоится в Старо-Пазове.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков вошёл в пятёрку самых возрастных игроков Евро-2020.

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