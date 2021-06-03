Агент Тиля назвал «Спартак» профессиональным и хорошо организованным клубом

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Фулько Ван Куперен, агент голландского полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, высказался об аренде своего клиента в роттердамский футбольный клуб «Фейеноорд».
Агент Тиля назвал «Спартак» профессиональным и хорошо организованным клубом
  • © ФК «Спартак»
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«Гус отправится в «Фейеноорд», чтобы вновь поиграть у своего старого тренера и вернуться на поле, а также на тот уровень, на котором он был. Мы очень довольны тем, как московский «Спартак» помогает Гусу вернуться в игру. Это очень профессиональный и хорошо организованный клуб», — приводит слова Ван Куперена «Матч ТВ».

Тиль перешёл в «Спартак» из «АЗ Алкмар» в августе 2019 года за €18 млн. Голландец сыграл за красно-белых 24 матча, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Сезон-2020/21 23-летний футболист провёл в аренде во «Фрайбурге». За немецкий клуб он принял участие в семи поединках, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее «Спартак» объявил о продлении контракта с Тилем.

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