«Спартак» объявил о продлении контракта с Тилем

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль продлил свой контракт с красно-белыми, но следующий сезон проведёт в нидерландском «Фейеноорде».

Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. В клуб из Роттердама 23-летний Тиль перешёл на правах годичной аренды. Если же до 1 января 2022 года Тиль проведёт меньше половины официальных матчей команды (без учёта игр, участие игрока в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у «Спартака» будет право досрочно его вернуть.

Перед тем как сдать игрока в аренду, «Спартак» продлил контракт с Тилем ещё на год. Теперь соглашение голландца с красно-белыми действует до 31 мая 2024 года.

Тиль, которого «Спартак» приобрёл за €16 млн в 2019 году у нидерландского АЗ, прошлый сезон провёл в аренде в немецком «Фрайбурге».

Ранее в «Спартаке» рассказали о деталях соглашения с «Фейеноордом» по аренде Тиля.