В «Спартаке» рассказали о деталях соглашения с «Фейеноордом» по аренде Тиля

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что полузащитник Гус Тиль отправится в аренду в голландский «Фейеноорд».

«Гус Тиль переходит в «Фейеноорд» на правах аренды, соглашение рассчитано на один год. «Спартак» имеет право вернуть футболиста, если он сыграет менее 50% матчей в период с 2 июля 2021 года по 1 января 2022 года, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», — цитирует Фетисова Sport24.

Тиль перешёл в «Спартак» из «АЗ Алкмар» в августе 2019 года за €18 млн. Голландец сыграл за красно-белых 24 матча, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Сезон-2020/21 23-летний футболист провёл в аренде во «Фрайбурге». За немецкий клуб он принял участие в семи поединках, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тиль продлил контракт со «Спартаком» перед уходом в «Фейеноорд» на правах аренды.