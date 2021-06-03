«Арсенал» объявил об уходе Эдегора, Себальоса и Луиса

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявил об уходе из команды четверых игроков.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», в связи с окончанием арендных соглашений команду покинули полузащитники «Реала» Мартин Эдегор и Даниэль Себальос, а также голкипер «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтт Райан. По истечении контракта из клуба ушёл защитник Давид Луис.

Эдегор отыграл в 20 матчах за «Арсенал», забил два мяча и отдал две голевые передачи. Себальос за два сезона в аренде записал в свой актив семь голов и девять результативных передач в 77 матчах. Райан провёл за лондонскую команду три матча, один из которых отыграл на ноль и пропустил два мяча. Луис за два сезона сыграл в 73 матчах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» официально объявила о переходе Агуэро.