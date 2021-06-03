Володарский высказался об ограничении числа зрителей на ЧМ-2021 по пляжному футболу

Первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский рассказал об ограничении количества зрителей на турнире в связи с пандемией.

«На сегодняшний день вместимость стадиона составляет 5 тыс. посадочных мест, но из-за действующих ограничений по допуску зрителей на трибуны мы оцениваем 2,5 тыс. мест. Цена на билеты в среднем будет соответствовать стоимости билета в кино в Москве. В зависимости от стадии турнира, игровой сессии. И, соответственно, на полуфинальные и финальные матчи цена будет как за дорогой билет в кино», — сказал Володарский RT.

Ранее Володарский заявил, что при подготовке к ЧМ-2021 по пляжному футболу будут приняты все меры безопасности.