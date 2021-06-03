Володарский: при подготовке к ЧМ-2021 по пляжному футболу будут приняты все меры безопасности

Первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский рассказал о подготовке к турниру в условиях пандемии коронавируса.

«При подготовке к турниру мы учитываем сложившуюся ситуацию с пандемией и действующими ограничениями в Москве. Существует регламент ФИФА с ковидными ограничениями. Мы находимся в стадии подготовки. На начало июля запланирован выход на площадку, монтаж сборно- разборного стадиона, который запланирован на 5 тыс. мест. Участие примут 16 команд со всего мира», — сказал Володарский RT.

Он отметил, что отборочные соревнования уже проведены везде, кроме Европы и Южной Америки. На этих континентах матчи отбора назначены на конец июня и начало августа, а 8 июля в Москве состоится официальная жеребьёвка финальной части турнира.

«Естественно, будут приняты все меры безопасности. Россия дала государственные гарантии на проведение турнира, часть которых является гарантией с точки зрения безопасности. На сегодняшний день, согласно регламенту FIFA и разработанной концепции, мы планируем адаптированный «пузырь», который представляет чистые зоны, в которых будут находиться спортсмены и аккредитованные сотрудники. С учётом тренировочных мероприятий турнир пройдёт в течение двух недель. Полный «пузырь» мы будем вводить, если получим соответствующие указания. Тесты будут сдавать каждые 72 часа, согласно регламенту ФИФА», — добавил Володарский.