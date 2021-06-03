Министр спорта отреагировал на желание Казани принять Олимпиаду
- РИА Новости
«Казань известна как спортивная столица России с точки зрения стандартов спортивной инфраструктуры, по уровню обеспеченности персоналом, профессиональной команды, которая там работает», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».
Министр отметил, что в Казани были проведены практически все масштабные турниры, за исключением Олимпийских игр, а в ближайшее время там также планируется проведение крупных соревнований.
«Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, Министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом», — сказал он.
Согласно решению по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом могут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее помощник президента России высказался о санкциях WADA против российского спорта.