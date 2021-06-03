Министр спорта отреагировал на желание Казани принять Олимпиаду

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова о том, что Казань может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после снятия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).
Министр спорта отреагировал на желание Казани принять Олимпиаду
  • РИА Новости

«Казань известна как спортивная столица России с точки зрения стандартов спортивной инфраструктуры, по уровню обеспеченности персоналом, профессиональной команды, которая там работает», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Министр отметил, что в Казани были проведены практически все масштабные турниры, за исключением Олимпийских игр, а в ближайшее время там также планируется проведение крупных соревнований.

«Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, Министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом», — сказал он.

Согласно решению по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом могут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее помощник президента России высказался о санкциях WADA против российского спорта.

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