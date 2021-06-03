Майоров поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ Россия — Канада

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 года Россия — Канада.

«Несмотря на полукошмарное выступление сборной Канады на чемпионате, лёгкой прогулки для национальной команды России не будет. Сам факт того, что канадцы играют с Россией, будет заставлять их прыгнуть выше головы», — цитирует Майорова «Газета.Ru».

По его мнению, в матче со сборными Швеции и Швейцарии российские игроки показали хороший хоккей.

«Задел у нас есть, думаю, что по уровню мастерства всё-таки мы на сегодняшний день повыше», — сказал он.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее Мышкин назвал лотереей выбор между Бобровским и Самоновым в матче с Канадой.