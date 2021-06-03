Витория назвал финансовый фактор определяющим в решении тренировать «Аль-Наср»
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«После «Бенфики» у меня появилась возможность поработать в «Аль-Насре». Финансовый фактор стал решающим в принятии этого вызова, но не единственным», — цитирует Виторию The Coaches Voice.
По словам тренера, он познакомился с новой культурой и его привлёк интерес, который «Аль-Наср» проявил к нему.
«Они приложили много усилий, чтобы я принял предложение. Эти отношения с клубом оказались более быстрыми, чем предыдущие, но оно того стоило», — сказал он.
24 мая Витория подписал со «Спартаком» контракт на два года.
Ранее Витория рассказал, почему согласился возглавить «Спартак».