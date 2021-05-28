Витория рассказал, почему согласился возглавить «Спартак»

Португальский специалист Руй Витория рассказал, почему согласился стать главным тренером московского футбольного клуба «Спартак».

«Выбрал «Спартак», потому что есть возможность, перспектива завоевания трофеев. Это не значит, что мы выиграем, но, играя в клубах с такими амбициями и философией, мы ближе к этому. А работа тренеров может помочь в этом», — приводит слова Витории O Jogo.

Он отметил, что у него были и другие предложения от клубов.

«Но после разговора с руководством «Спартака» меня впечатлила исходящая от них уверенность. Они убедили, что хотят меня. И я понял, что это лучшее решение. Сложно, конечно. Новая реальность, новая культура. Я переезжаю с почти противоположного полюса — от плюс 50 градусов до минус 20. Но такова жизнь футбольного тренера. Это моё видение, убеждение и возможность выигрывать трофеи, которые меня соблазнили», — добавил португальский специалист.

Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 года по декабрь 2021-го. С 2015 по 2019 год Витория тренировал «Бенфику», которая под его руководством дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о просьбе Витории купить полузащитника «Бенфики» Габриэла.