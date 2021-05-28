Витория рассказал, почему согласился возглавить «Спартак»
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«Выбрал «Спартак», потому что есть возможность, перспектива завоевания трофеев. Это не значит, что мы выиграем, но, играя в клубах с такими амбициями и философией, мы ближе к этому. А работа тренеров может помочь в этом», — приводит слова Витории O Jogo.
Он отметил, что у него были и другие предложения от клубов.
«Но после разговора с руководством «Спартака» меня впечатлила исходящая от них уверенность. Они убедили, что хотят меня. И я понял, что это лучшее решение. Сложно, конечно. Новая реальность, новая культура. Я переезжаю с почти противоположного полюса — от плюс 50 градусов до минус 20. Но такова жизнь футбольного тренера. Это моё видение, убеждение и возможность выигрывать трофеи, которые меня соблазнили», — добавил португальский специалист.
Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 года по декабрь 2021-го. С 2015 по 2019 год Витория тренировал «Бенфику», которая под его руководством дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о просьбе Витории купить полузащитника «Бенфики» Габриэла.