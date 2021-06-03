Витория: спасти команду от вылета, может быть, даже сложнее, чем выиграть титул

Наставник московского «Спартака» Руй Витория рассказал о решении различных задач в своей тренерской карьере.

«В моей карьере были разные цели. В каждом клубе я пробовал что-то новое. В «Пасуш де Феррейра» целью было остаться в первом дивизионе. Для этого мне нужно было быть прагматичным. С «Витория Гимарайнш» я находился в глубоком кризисе, задачи менялись от борьбы за выживание до борьбы за место в еврокубках», — цитирует Виторию The Coaches Voice.

По словам тренера, в каждом из клубов он разрабатывал стратегии для выполнения задач.

«Я против культа результатов, который правит футболом. Спасти команду от вылета, может быть, даже сложнее, чем выиграть титул. Не всегда этому придают должное значение», — сказал он.

24 мая Витория подписал со «Спартаком» контракт на два года.

Ранее Витория рассказал, почему согласился возглавить «Спартак».