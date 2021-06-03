Защитник «Монреаля»: мы сделаем жизнь Шайфли жалкой, если он вернётся в серию

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Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэль Эдмундсон после победы над «Виннипег Джетс» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли прокомментировал травму своего партнёра по команде Джейка Эванса.
Защитник «Монреаля»: мы сделаем жизнь Шайфли жалкой, если он вернётся в серию
  • Reuters
  • © James Carey Lauder-USA TODAY Sports

«Это был грязный удар, но лига должна заняться рассмотрением этого момента. Если он вернётся в серию, мы сделаем его жизнь жалкой», — цитирует Эдмундсона журналист Грег Вышински на своей странице в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:3.

Конец игры был омрачён травмой Эванса. Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли атаковал его в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота. Джейк покинул лёд на носилках, а Шайфли был наказан матч-штрафом. 

Таким образом, «Монреаль» повёл в серии — 1:0.

Ранее стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли.

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