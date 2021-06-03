Защитник «Монреаля»: мы сделаем жизнь Шайфли жалкой, если он вернётся в серию
- Reuters
- © James Carey Lauder-USA TODAY Sports
«Это был грязный удар, но лига должна заняться рассмотрением этого момента. Если он вернётся в серию, мы сделаем его жизнь жалкой», — цитирует Эдмундсона журналист Грег Вышински на своей странице в Twitter.
Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:3.
Конец игры был омрачён травмой Эванса. Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли атаковал его в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота. Джейк покинул лёд на носилках, а Шайфли был наказан матч-штрафом.
Таким образом, «Монреаль» повёл в серии — 1:0.
Ранее стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли.