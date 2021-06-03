«Филадельфия» победила «Вашингтон» и вышла во второй раунд плей-офф НБА
- Reuters
- © Bill Streicher-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 129:112.
В составе «Филадельфии» лучшую результативность показал Сет Карри, набрав 30 очков. В составе «Вашингтона» — Брэдли Бил (32).
Таким образом, «Сиксерс» победил в серии — 4:1 — и вышел во второй раунд плей-офф.
Ранее сообщалось, что «Денвер» победил «Портленд» и повёл в серии плей-офф НБА.