«Филадельфия» победила «Вашингтон» и вышла во второй раунд плей-офф НБА

«Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 129:112.

В составе «Филадельфии» лучшую результативность показал Сет Карри, набрав 30 очков. В составе «Вашингтона» — Брэдли Бил (32).

Таким образом, «Сиксерс» победил в серии — 4:1 — и вышел во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Денвер» победил «Портленд» и повёл в серии плей-офф НБА.