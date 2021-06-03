Канделаки назвала ложью слова главы «Телеспорта» о матче Россия — Болгария

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова главы компании «Телеспорт» Петра Макаренко о ситуации с транляцией контрольного матча сборной России с Болгарией.

«Итак, Россия — Болгария. Наши уважаемые коллеги с «Телеспорта» заявили, что показ этого контрольного матча, который является одним из ключевых в подготовке к Евро-2020, зависит строго от того, что будет происходить на чемпионате мира по хоккею. И что если Россия выйдет в полуфинал, никто в эфире федерального телеканала не захочет показывать футбол. Это не так», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

По её словам, «Матч ТВ» готов транслировать игру сборной России по футболу, а также организовать студийные эфиры до и после игры. Как она отметила, телеканал обращался с таким предложением к «Телеспорту», о чём там знали.

«Первое письмо было отправлено Петру Макаренко 12 мая 2021 года. Слова о том, что другие каналы не готовы ставить футбол в эфир — наглая ложь и попытка оправдаться», — заявила Канделаки.

Матч России и Болгарии состоится 5 июня в Москве. Начало — 18:00.

Ранее в РФС жёстко ответили на претензии по поводу трансляций матчей сборной России.