В РФС жёстко ответили на претензии по поводу трансляций матчей сборной России

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В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на претензии по поводу трансляции контрольного матча сборной России с Болгарией.
В РФС жёстко ответили на претензии по поводу трансляций матчей сборной России
  • Reuters

«Мы связались с Первым каналом, чтобы прояснить ситуацию. На чемпионате мира по хоккею предстоят четвертьфиналы, один из них — матч России с Канадой, и от того, как он закончится, зависит показ футбола. Если Россия выходит в полуфинал, она играет 5 июня — либо в первом полуфинале, в 14:00, либо во втором полуфинале, в 18:15. В зависимости от того, в какой полуфинал попадёт Россия и выйдет ли туда наша команда, и будет определено, на каком канале состоится показ футбольного матча Россия — Болгария», — приводит слова заместителя генерального секретаря РФС Эрика Сурикова «РБ-Спорт»

Он отметил, что Первый канал покажет футбольный матч, если сборная России по хоккею не выйдет в полуфинал либо если полуфинальный матч национальной команды состоится в 14:15. В противном же случае на Первом пройдёт хоккейная трансляция, а футбол покажет другой канал.

«По регламенту время начала матчей утверждают УЕФА и правообладатель. Мы можем только ещё раз посоветовать господину Макаренко внимательнее читать контракты или нанять специального человека, который поможет ему узнать его права и обязанности. Что касается замечания руководителя «Телеспорта» о «проблемах с матчами сборных 1 и 5 июня», то вся ответственность за их показы лежит на его агентстве. Повторяем, у нас есть официальные письма от «Матч ТВ», что к ним никто даже не обращался по поводу показа игры 1 июня и о готовности трансляции матча 5 июня. Мы также проинформировали об этом господина Макаренко и даже предложили своё содействие в проведении переговоров в интересах болельщиков. Однако в силу неизвестных нам причин Макаренко отказался от этих переговоров», — сказали в РФС.

В организации также заявили, что РФС неизвестно, к кому глава «Телеспорта» обращался по поводу изменения даты и времени матчей сборной России. При этом решение о времени проведения матчей принимает только тренерский штаб национальной команды. 

«Что же касается времени начала матчей, то мы посоветовали компании «Телеспорт» обратиться с этим вопросом в УЕФА, как и предписано регламентом. Мы также проинформировали УЕФА обо всех эпизодах неадекватного поведения «Телеспорта» как обладателя медиаправ на матчи сборной России, который не считается с интересами команды и её болельщиков. Мы намерены сделать всё от нас зависящее, чтобы прекратить порочную практику спекулирования правами на показ матчей сборной России», — добавили в РФС.

Матч России и Болгарии состоится 5 июня в Москве. Начало — 18:00.

Ранее стало известно о проблемах с трансляцией матча Россия — Болгария.

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