Стало известно о проблемах с трансляцией матча Россия — Болгария

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Глава компании «Телеспорт», владеющей медиаправами на матчи сборной России по футболу, Пётр Макаренко рассказал о проблемах с трансляцией контрольного матча с Болгарией.
Стало известно о проблемах с трансляцией матча Россия — Болгария
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«Задайте вопрос РФС, почему они, перед тем как назначать товарищеские матчи, не согласовывают с нами даты и время, что должны делать. И почему они не понимают элементарных вещей, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал чемпионата мира по хоккею с возможным участием сборной России. Поэтому все проблемы по матчам футбольной сборной 1 и 5 июня сгенерированы РФС. Они могли поставить игры на любые дни и любое время, но они отобрали аудиторию и у себя, и у хоккеистов», — приводит слова Макаренко «РБ-Спорт».

Он отметил, что многие другие каналы просто не хотят брать на себя трансляцию матча футбольной сборной России, чтобы не конкурировать с игрой хоккейной национальной команды. По его словам, «Телеспорт» трижды писал письма в РФС с просьбой перенести время или дни матчей, но последовал отказ.

Матч России и Болгарии состоится 5 июня в Москве. Начало — 18:00.

Ранее сообщалось, что матч футбольных сборных России и Болгарии рассудит белорусский арбитр.

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