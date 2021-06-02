Абильгор и Кварацхелия оказались в списке самых подорожавших футболистов РПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых подорожавших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Список опубликован на сайте Transfermarkt.

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор подорожал больше всех — на €4 млн. Теперь он стоит €7 млн. На втором месте по этому показателю расположился его партнёр по команде Хвича Кварацхелия, стоимость которого увеличилась на €3 млн и достигла €18 млн.

Третье место между собой поделили три игрока «Зенита»: Сердар Азмун, Вендел и Дуглас Сантос. Они подорожали на €2 млн.

Ранее сообщалось, что агент Кварацхелии ведёт переговоры с «Лидсом».