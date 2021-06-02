В Татарстане сообщили, что Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады после снятия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подаёт заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определённые гарантии правительства», — приводит слова Леонова РИА Новости.

По его мнению, Казань является самым готовым для проведения летних Игр городом, но если речь идёт о 2036-м, то отрезок в 15 лет — слишком большой. То есть для многих объектов потребуются обновления. Он также рассказал о планах построить в городе уникальный для страны центр для хай-дайвинга, так как данный вид спорта активно развивается в последнее время.

«Мы всегда только за — предложить свою кандидатуру на Олимпийские игры. Как говорится, ждём у моря погоды», — добавил Леонов.

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