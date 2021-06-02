В Татарстане сообщили, что Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады после снятия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).
В Татарстане сообщили, что Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады
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«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подаёт заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определённые гарантии правительства», — приводит слова Леонова РИА Новости.

По его мнению, Казань является самым готовым для проведения летних Игр городом, но если речь идёт о 2036-м, то отрезок в 15 лет — слишком большой. То есть для многих объектов потребуются обновления. Он также рассказал о планах построить в городе уникальный для страны центр для хай-дайвинга, так как данный вид спорта активно развивается в последнее время.

«Мы всегда только за — предложить свою кандидатуру на Олимпийские игры. Как говорится, ждём у моря погоды», — добавил Леонов.

Ранее Станислав Поздняков рассказал о ходе подготовки сборной России к Олимпиаде в Токио.

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