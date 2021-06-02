Агент украинского футболиста Ярмоленко опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак»
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«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», — цитирует Шаблия сайт «Команда №1».
До этого в прессе появилась информация, что «Вест Хэм» может включить Ярмоленко в сделку по хавбеку «Спартака» Алексу Кралу.
В минувшем сезоне Ярмоленко провёл 24 матча за «Вест Хэм», забил три мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее «Спартак» объявил о подписании воспитанника «Рубина» Ильи Агапова.