Агент украинского футболиста Ярмоленко опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак»

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Агент Вадим Шаблий, представляющий интересы полузащитника английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко, опроверг информацию о возможном трансфере своего клиента в московский футбольный клуб «Спартак».
Агент украинского футболиста Ярмоленко опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак»
  • © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», — цитирует Шаблия сайт «Команда №1».

До этого в прессе появилась информация, что «Вест Хэм» может включить Ярмоленко в сделку по хавбеку «Спартака» Алексу Кралу.

В минувшем сезоне Ярмоленко провёл 24 матча за «Вест Хэм», забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее «Спартак» объявил о подписании воспитанника «Рубина» Ильи Агапова.

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