«Спартак» объявил о подписании воспитанника «Рубина» Агапова

Московский «Спартак» подписал контракт с защитником Ильёй Агаповым.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2022 года.

Агапов является воспитанником академии «Рубина» и выступал за молодёжный состав казанского клуба. В прошлом сезоне он выступал в ФНЛ за «Нефтехимик», в составе которого провёл 21 матч и забил один мяч.

Агапов, который в настоящий момент находится в расположении молодёжной сборной России, подготовку к новому сезону начнёт в «Спартаке-2».

Ранее «Спартак» объявил о продлении контракта с Тилем.