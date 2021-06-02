«Спартак» объявил о подписании воспитанника «Рубина» Агапова

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Московский «Спартак» подписал контракт с защитником Ильёй Агаповым.
«Спартак» объявил о подписании воспитанника «Рубина» Агапова
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Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2022 года.

Агапов является воспитанником академии «Рубина» и выступал за молодёжный состав казанского клуба. В прошлом сезоне он выступал в ФНЛ за «Нефтехимик», в составе которого провёл 21 матч и забил один мяч. 

Агапов, который в настоящий момент находится в расположении молодёжной сборной России, подготовку к новому сезону начнёт в «Спартаке-2».

Ранее «Спартак» объявил о продлении контракта с Тилем.

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