«Чемпионат»: ЦСКА испытывает трудности в переговорах по новому контракту с Дзагоевым

Московский футбольный клуб ЦСКА испытывает трудности в переговорах по новому контракту с полузащитником команды Аланом Дзагоевым.

Как сообщает «Чемпионат», нынешнее соглашение игрока, которое рассчитано до конца этого сезона, является самым жёстким в клубе по условиям, так как зарплата футболиста напрямую зависит от проведённого на поле времени. Причём если Дзагоев сыграл меньше 45 минут, то ему вообще не засчитывают минувший матч. Ему необходимо проводить хотя бы один полный тайм за игру.

На данный момент армейцы предлагают продлить футболисту контракт на ещё более жёстких условиях.

«ЦСКА хочет уменьшить максимальную зарплату, которую игрок получит, если проведёт большинство матчей в течение месяца. Если два года назад Дзагоев согласился, то сейчас идти на это он не настроен», — говорится в сообщении.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В завершившемся сезоне хавбек провёл 21 матч, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Владимир Пономарёв выразил мнение, что форвард Антон Заболотный не соответствует уровню ЦСКА.