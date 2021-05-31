Пономарёв считает, что Заболотный не соответствует уровню ЦСКА

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Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на переход в команду нападающего Антона Заболотного из «Сочи».
Пономарёв считает, что Заболотный не соответствует уровню ЦСКА
  • РИА Новости

«Значит, этот трансфер игроку и клубу нужен. Возраст у Антона хороший, но не знаю, подойдёт ли он армейцам. Парень он напористый, но сейчас переходить из одного коллектива в другой очень сложно», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Он отметил, что ему не нравится современная тенденция часто менять команды, а в случае с Заболотным он считает, что игрок просто пошёл за деньгами, но при этом не будет стремиться доказывать обратное. 

«Не думаю, что Заболотный заиграет в ЦСКА... Игрок сборной? Да ладно! Плевать он хотел на сборную. Не будет он там играть — не того уровня, чтобы выступать в сборной. И в ЦСКА в том числе», — сказал эксперт.

Заболотный, который является воспитанником армейцев, подписал трёхлетний контракт с ЦСКА. 29-летний форвард выступал за «Сочи» с 2019 года, он записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах.

Ранее Заболотный рассказал, как изменилось его отношение к критике.

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