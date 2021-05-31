Заболотный рассказал, как изменилось его отношение к критике

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Новичок московского ЦСКА нападающий Антон Заболотный рассказал, как изменилось его отношение к критике в свой адрес.
Заболотный рассказал, как изменилось его отношение к критике
  • РИА Новости

«Сейчас всё поменялось кардинально, тогда я был не так опытен, где-то реагировал на высказывания каких-то специалистов или тренеров. Я считаю, что люди, которые пишут хейт, хейтят сильных. Нет игрока, которого бы не хейтили. Это часть работы, надо с этим смириться», — сказал Заболотный на YouTube-канале армейцев.

Заболотный, который является воспитанником армейцев, подписал трёхлетний контракт с ЦСКА. Он перешёл в московскую команду из «Сочи», за который выступал с 2019 года.

Ранее Заболотный опроверг слухи о своей обиде на ЦСКА.

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