Новичок московского ЦСКА нападающий Антон Заболотный рассказал, как изменилось его отношение к критике в свой адрес.

«Сейчас всё поменялось кардинально, тогда я был не так опытен, где-то реагировал на высказывания каких-то специалистов или тренеров. Я считаю, что люди, которые пишут хейт, хейтят сильных. Нет игрока, которого бы не хейтили. Это часть работы, надо с этим смириться», — сказал Заболотный на YouTube-канале армейцев.

Заболотный, который является воспитанником армейцев, подписал трёхлетний контракт с ЦСКА. Он перешёл в московскую команду из «Сочи», за который выступал с 2019 года.

Ранее Заболотный опроверг слухи о своей обиде на ЦСКА.