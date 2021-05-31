Заболотный опроверг слухи о своей обиде на ЦСКА

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Нападающий Антон Заболотный, который вернулся в московский ЦСКА, ответил на вопрос по поводу обиды на армейский клуб за то, что ему не дали шанса проявить себя в молодости.
Заболотный опроверг слухи о своей обиде на ЦСКА
  • РИА Новости

«Это неправда. На тот момент я был ещё молод, не был готов к основному составу, поэтому ЦСКА правильно поступил, дав мне уйти. Я ушёл в свободное плавание, набивал шишки, набирался опыта, и сейчас именно тот момент, когда я готов усилить клуб», — сказал Заболотный на YouTube-канале армейцев.

По его словам, все предыдущие годы не было разговоров о его возможном возвращении в команду, но главное, что сейчас исполнилась его мечта дебютировать за красно-синих.

Заболотный, который является воспитанником армейцев, подписал трёхлетний контракт с ЦСКА. Он перешёл в московскую команду из «Сочи», за который выступал с 2019 года и записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах. 

Ранее Заболотный заявил, что счастлив вернуться в ЦСКА.

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