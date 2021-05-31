Заболотный заявил, что счастлив вернуться в ЦСКА

Нападающий Антон Заболотный прокомментировал свой переход из «Сочи» в московский футбольный клуб ЦСКА.

«Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив! Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные два года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего», — написал Заболотный в Instagram.

Заболотный, который является воспитанником армейцев, подписал трёхлетний контракт с ЦСКА. 29-летний форвард выступал за «Сочи» с 2019 года, он записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах.

Ранее СМИ рассказали о зарплате Заболотного в ЦСКА.