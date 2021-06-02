Выездная форма сборной России признана одной из самых красивых на Евро-2020

Британское издание Mirror опубликовало свой рейтинг самых красивых экипировок среди сборных на предстоящем чемпионате Европы.

Гостевая форма сборной России заняла в этом списке второе место, уступив домашнему комплекту формы сборной Италии.

«Она выглядит великолепно. С синей и красной полосой на переднем плане смотрится значительно лучше, чем аналогичные попытки других стран изобразить линии на своей футболке», — написано в материале.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россияне на групповом этапе сыграют против Бельгии, Дании и Финляндии. Матч с датчанами пройдёт в Копенгагене, два других — в Санкт-Петербурге.

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