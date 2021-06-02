Путин: я только делаю вид, что умею играть в хоккей

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Президент России Владимир Путин оценил свои навыки игры в хоккей.
Путин: я только делаю вид, что умею играть в хоккей
  • РИА Новости

«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею играть. Хотя вроде бы понемножку начинает получаться. Это ведь не то, чем я занимался с детства, как дзюдо. Я и на коньках-то никогда раньше не стоял. Но, тем не менее, это доставляет удовольствие», — сказал Путин на встрече с руководством «Единой России», а также волонтерами, общественниками и победителями завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.

В мае Путин забросил восемь шайб в матче между «Легендами хоккея» и сборной Ночной хоккейной лиги.

Ранее Песков рассказал, что график Путина не даёт ему возможности следить за сборной России на ЧМ.

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