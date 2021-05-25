Песков рассказал, что график Путина не даёт ему возможности следить за сборной России на ЧМ
- РИА Новости
«Что касается президента, то убеждён, что если речь идёт о каком-то позднем времени, то, может быть, он какую-то минуту и использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время матча», — цитирует Пескова ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента, Путин не имеет возможности следить за игрой сборной России.
«Я только что рассказывал про сегодняшний график — тут не до хоккея», — сказал он.
После трёх туров группового этапа чемпионата мира сборная России имеет шесть очков и занимает второе место в группе А.
В следующем туре национальная команда встретится со сборной Дании. Игра состоится 26 мая. Начало — в 16:15 мск.
Ранее в Кремле прокомментировали замену государственного флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге.