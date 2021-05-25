Песков рассказал, что график Путина не даёт ему возможности следить за сборной России на ЧМ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин полноценно следить за игрой национальной сборной на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Что касается президента, то убеждён, что если речь идёт о каком-то позднем времени, то, может быть, он какую-то минуту и использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время матча», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, Путин не имеет возможности следить за игрой сборной России.

«Я только что рассказывал про сегодняшний график — тут не до хоккея», — сказал он.

После трёх туров группового этапа чемпионата мира сборная России имеет шесть очков и занимает второе место в группе А.

В следующем туре национальная команда встретится со сборной Дании. Игра состоится 26 мая. Начало — в 16:15 мск.

Ранее в Кремле прокомментировали замену государственного флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге.