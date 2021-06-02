Мендес: готов поспорить, что у Нурмагомедова наберётся миллиард болельщиков

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Тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова по ударной работе Хавьер Мендес считает, что фанатская база российского бойца насчитывает 1 млрд человек.
Мендес: готов поспорить, что у Нурмагомедова наберётся миллиард болельщиков
  • © Francois Nel
  • Gettyimages.ru

«Часто люди приезжают ради Хабиба с другого конца США. Они подходят ко мне: «Мы ехали с другого конца страны, чтобы увидеть Хабиба. Где он?». Я отвечаю: «Его нет. Его может не бывать здесь месяцами». Они удивляются: «Как? Но ведь мы ехали именно ради него. Сделайте что-нибудь!». А что я сделаю? У Хабиба по всему миру, допускаю, наберётся миллиард болельщиков. Даже не допускаю, а готов поспорить, что их наберётся миллиард. Как Хабиб может всем им угодить?» — заявил Мендес на Youtube-канале JavierMendezAKAPodcast.

Нурмагомедов провёл последний бой 24 октября прошлого года, победив удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи в главном событии вечера UFC 254. Сразу после поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее в ACA заявили, что готовы заплатить Нурмагомедову более 440 млн рублей за прощальный бой.

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