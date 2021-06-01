В ACA заявили, что готовы заплатить Нурмагомедову более 440 млн рублей за прощальный бой

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Вице-президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Асланбек Бадаев рассказал, готова ли лига заплатить экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову более 440 млн рублей за поединок в их организации.
В ACA заявили, что готовы заплатить Нурмагомедову более 440 млн рублей за прощальный бой
  • Reuters

«Готовы ли Нурмагомедову заплатить 440 млн рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти средства есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров об этом говорит. Конечно же, лига будет готова эти деньги заплатить, поскольку это громкое событие — прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко», — заявил Бадаев в новом выпуске шоу «ХукВам».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов отказался посетить Абхазию из-за санкций США.

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